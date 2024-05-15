Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил, щоб військовим шляхом перемогти Україну. Та сама "харківська операція" проводиться такими силами, що навіть на проголошену путіним "санітарну зону" їх не вистачить.

Єдиний шанс путінців перемогти – примусити Україну саму зупинити опір і здатись. А для того, щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли. І достатньо поверхневого погляду на стрічку фейсбуку, щоб переконатися : у цьому у росіян є відчутні успіхи.

На фронті дійсно надзвичайно важко. Важко і на півночі Харківської області, і на Донеччині, і на півдні. Важко зараз, важко було і рік і два роки тому. Наші військові великими зусиллями утримують країну від катастрофи. Країна повинна знати те, якою ціною це досягається. Кожен з нас має робити все залежне, щоб зробити свій внесок у перемогу, допомогти тим, кому зараз найважче.

Розпочати варто з найпростішого: не дискредитувати ЗСУ; не знецінювати те, що роблять Збройні сили; не брати участі в ворожих ІПСО, які намагаються переконати українців припинити опір і здатися; не поширювати істеричні пости з російського Telegram про "обвал фронту" або "неминуче захоплення Харкова". Якщо не можете допомогти перемогти ворога і долучитися до війська, то хоча б не допомагайте ворогу перемогти Україну інформаційно, ламаючи волю українців до опору.

Ну а нашій владі варто порадити все-таки почати спілкуватись з суспільством напряму, а не через іноземні медіа.

Джерело.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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