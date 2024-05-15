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OPINION

Відсутність державної інформаційної політики щодо війни неминуче призводить до того, що її починають формувати росіяни

Микола Княжицький
15 травня, 2024 середа
18:24
Погляд Микола Княжицький
Зміст

І це легко побачити, якщо порівняти інформаційний фон в українському фейсбуці з тим, як ситуацію висвітлюють західні аналітики й медіа

Усі світові медіа впродовж тривалого часу подають одну й ту саму тезу: у росіян немає сил, щоб військовим шляхом перемогти Україну. Та сама "харківська операція" проводиться такими силами, що навіть на проголошену путіним "санітарну зону" їх не вистачить. 

Єдиний шанс путінців перемогти – примусити Україну саму зупинити опір і здатись. А для того, щоб ми припинили оборонятись, потрібно переконати українців, що ми вже програли. І достатньо поверхневого погляду на стрічку фейсбуку, щоб переконатися : у цьому у росіян є відчутні успіхи. 

На фронті дійсно надзвичайно важко. Важко і на півночі Харківської області, і на Донеччині, і на півдні. Важко зараз, важко було і рік і два роки тому. Наші військові  великими зусиллями утримують країну від катастрофи. Країна повинна знати те, якою ціною це досягається. Кожен з нас має робити все залежне, щоб зробити свій внесок у перемогу, допомогти тим, кому зараз найважче. 

Розпочати варто з найпростішого: не дискредитувати  ЗСУ;  не знецінювати те, що роблять Збройні сили; не брати участі в ворожих ІПСО, які намагаються переконати українців припинити опір і здатися; не поширювати істеричні пости з російського Telegram про "обвал фронту" або "неминуче захоплення Харкова". Якщо не можете допомогти перемогти ворога і долучитися  до війська, то хоча б не допомагайте ворогу перемогти Україну інформаційно, ламаючи волю українців до опору. 

Ну а нашій владі варто порадити все-таки почати спілкуватись з суспільством напряму, а не через іноземні медіа.

Джерело. 

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
політика
Микола Княжицький
фейк
пропаганда
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2024, середа
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