Звернула увагу, а точніше, дійшла до власного висновку, що в більшості випадків агресія, побутове хамство, слідування стадному інстинкту, некультурна поведінка, хамство у сфері сервісу походять не від теперішніх щоденних стресів, повʼязаних із війною, складної щоденної ситуації житейських тилових питань, також похідних від війни, а від банальних комплексів.

Це видно по очах, із поведінки — людина точно знає свої слабкі місця, глибоко всередині дуже добре розуміє, в чому саме вона поступається совісті, справедливості чи елементарній порядності.

І тому найменший приклад порядності, стриманості, слідування елементарним правилам і обовʼязкам, совісності в іншій людині стає для неї тригером, змушує поводитися агресивно і по-хамськи, неадекватно ситуації.

І стрес тут ні до чого.

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Я знаю багато людей, які перебувають у такому стресі, що не дай Боже.

Але вони за жодних обставин не кидаються і не розряджаються на іншій людині. Хіба вже якісь особливі випадки.

Люди завжди були, є і будуть різними.

Просто війна підсвітила глибше кожного, тому й стало це видніше.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Наталка Діденко, синоптикиня, ведуча програми погоди на телеканалі Еспресо

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