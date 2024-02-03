Це перший український президент, який одразу отримав всю владу: парламент, уряд, традиційно конʼюнктурні суди та правоохоронна система схилили свої голови, лояльна преса, непублічна домовленість з громадським сектором про ненапад, аплодуючий олігархат, позитивно налаштоване місцеве самоуправління, опозиція визнала поразку, шалена підтримка виборців.

Монокоаліція та уряд, в силу обмежених інтелектуальних і професійних навичок, готові голосувати й впроваджувати все.

Візьми та зроби.

Це суттєво вирізняло його поміж тих президентів, які таку концентрацію влади отримували лише наприкінці своїх термінів. Роками залізом, кровʼю, шантажем, договорняками, грошима вибудовували адміністративну вертикаль, але на момент завершення вавилонської вежі втрачали фундамент — громадську підтримку. І все летіло шкереберть: на кримінальних справах і залякуваннях успіху не досягнеш.

Влада зараз зуміла досягнути унікального обʼєднання проти себе: військові, журналісти, бізнес, місцеве самоврядування, нація в цілому проти групи "5-6 людей". І це ще дуже пощастить, якщо Банківська пʼятірка не стане Кембридзькою. В поганому сенсі цього слова…

Пощастить і їм, і нам. Бо йде війна. Це буде катастрофою, якщо виявиться, що перемога, до якої нас "вели", насправді поразка.

Коли не вдалося знекровити військо відсутністю підготовки, забезпечення, зривом державного оборонного замовлення, Банкова не полишає спроб його обезголовити. Чого ви домагаєтеся дискредитацією ключових генералів? У вас є кращі? Назвіть мені бодай одне прізвище реформи, що у вас вдалася за ці 5 років, і не втонула в корупційних скандалах.

Коли ви стогнете, що без західної підтримки не буде чим платити пенсії й ЗСУ бʼється тільки завдяки українським платникам податків, що ви робите з українським бізнесом? Ви не бачите, в яких віллах, на яких авто і якими коштами обросла ваша команда? Бо податки опинилися не в бюджеті, а в кишенях.

Коли ви купуєте медіа пачками, а тих, хто не продається — замінюєте на російські тг-канали — ви кому гірше робите? Собі! Бо у людей, бізнесу, воїнів картинка не змінюється, скільки б про покращення не розповідали на "телемарафоні".

Схаменутися ще не пізно. З команди у 5-6 людей все ще може врятувати один.

Або кожен українець зрозуміє, що ця команда кожен день з цих років свідомо і цинічно нас вела до поразки.

І їм було наплювати на втрати, вони вірили у совок і думали лише про себе, брешучи усім.

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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