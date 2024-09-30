Спочатку Зеленського всі критикували, мовляв, він спілкується лише з демократами. Та й республіканці на нього накинулися в США. Спікер Джонсон написав гнівного листа з вимогою відкликати посла. Але потім відбулася зустріч Зеленського з Трампом.

Я переконаний, що ця зустріч не могла не відбутися просто через те, що Україна вже 20 років перебуває в центрі політики США, та й загалом всього світу. Боротьба за демократію, за справедливу побудову світу, за наше майбутнє в цілому світі відбувається зараз саме в Україні. А якщо говорити про внутрішню політику США, то аж два з трьох імпічментів в Америці були пов'язані з Україною. Наша держава як була, так і залишається в центрі цієї американської політики.

Що ще цікаво. Попри гнівний лист Джонсона з вимогою відкликати посла, із Зеленським зустрівся Мітч Макконнелл, фракційний лідер республіканців. А він є політиком, який представляє стару республіканську партію, з цінностями й давній симпатик України.

Республіканська партія, від якої Трамп залежить, так само, як і вона залежить від Трампа, розділена на дві частини. Одна - це радикальні прихильники Трампа, які насправді є абсолютно проросійськими. А друга частина - це велика республіканська група, яка, як підтримувала Україну, так і продовжує підтримувати. Тому говорити про знищення двопартійної підтримки України США не можна. Так не сталося. Трамп розмовляв із Зеленським понад годину. Це говорить і про інтерес Трампа, і про можливі перспективи розвитку українсько-американських відносин в разі його перемоги. Звичайно, ці відносини будуть розвиватися, і Америка все одно буде підтримувати Україну.

А результат цього візиту ми побачимо вже 12 жовтня, коли відбуватиметься Рамштайн. Туди приїде Байден. Там він виступатиме востаннє на посаді президента Сполучених Штатів Америки, і маю передчуття, що результат буде дуже хорошим.

Чого нам прогнозувати в тому разі, якщо переможе Трамп? Як будуть розвиватися події? Ви напевне бачили статтю в журналі The Economist, яку передрукували українські засоби масової інформації. Заголовок є досить песимістичним, хоча сама стаття не така вже й погана.

Там пропонується розвивати Україну в межах наявних кордонів, але зробити її сильною державою, налагодити виробництво зброї. Там пропонується Заходу надати Україні далекобійну зброю, щоб знищувати об'єкти на території Росії. Якщо все це буде, то нам зовсім не обов'язково заморожувати війну на лінії, яка існує зараз. Якщо ми дійсно будемо мати цю зброю, якщо ми дійсно будемо розвиватися як сильна держава, то ми дуже швидко відвоюємо й інші території.

Тим більше, що визнавати окупацію ніхто і ніколи не пропонував. Через те не буде ніколи західна спільнота заморожувати конфлікт з далекими планами віддати Росії Крим, окуповані території Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.

Чому для Заходу важливо, щоб Україна виграла? Виграш України означає збереження того світового порядку, який залишився після Другої світової. Хто хоче цей порядок переглянути? Росія, Китай, Іран, Північна Корея - авторитарні держави, які хочуть зменшити вплив Заходу.

Чим формується і як формується позиція того ж президента Трампа? Не секрет, що президент Трамп своїм найбільшим ворогом вважає Китай. Китай дійсно авторитарна країна, яка конкурує зі США, в тому числі в озброєнні й в багатьох інших сферах.

І в економіці теж, попри те, що китайська економіка не в найкращому стані, вона є надзвичайно потужною і великою.

У лютому 2023 року видання The Wall Street Journal повідомило, що китайська компанія DJI продовжувала постачати дрони Росії через посередників, попри офіційну заяву про припинення діяльності в Росії. У грудні 2022 року США ввели санкції проти китайської компанії Spacety за надання супутникових знімків російській групі Вагнера.

Китай утримався від голосування за резолюцію ООН, що засуджує російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

У лютому 2023 року Китай представив свій "мирний план" щодо України, який багато західних аналітиків розцінили як більш сприятливий для Росії.

І для Китаю дуже важлива поразка Заходу. Через це Китай зацікавлений в поразці України. Немає нічого, що примушувало б Китай підтримувати нас. Якщо Україна хоче стати частиною Євросоюзу і НАТО, то Китай найбільш зацікавлений в тому, щоб Україна програла, або щоб ця війна тривала якомога довше. Бо тоді Китай зможе врешті-решт атакувати інші країни у своєму регіоні. Перш за все, я говорю про Тайвань, Японію, Південну Корею й інші демократичні країни, які існують в азійському регіоні.

США буде надзвичайно складно воювати на декілька фронтів. Не забуваймо про напруження на Близькому Сході й напруження в Україні. Через те, якщо Україна швидко переможе, то у США буде можливість захищати Тайвань та інші країни азійського регіону. Якщо війна триватиме довше, Китай буде посилюватися. Якщо переможе Росія, то для Китаю це взагалі виграшний варіант. Це означає програш Заходу і перемогу союзника Китаю.

Чи вважає Китай, що Росія має стати там його сателітом, чи бажає Китай підкорити Росію? Ні. По-перше, Росія – ядерна держава. Але водночас Китаю вона нічим не загрожує. Вона просто набагато слабша. Китаю вигідно мати Росію союзником проти Заходу. Саме тому Китай і продовжує допомагати Росії. Трамп має ілюзії, що йому вдасться якимось чином перетягнути Росію на свій бік.

Це абсолютно нереалістичний, неможливий і нереальний сценарій. Коли Трамп побачить, що план нездійсненний, що бажання Путіна і бажання Росії є абсолютно нереальними, що вони розповсюджуються не лише на Україну, а й на іншу частину Європи, що Росія, як і Китай, хоче знищити вплив США, Європейського Союзу і НАТО у світі, то не буде іншого виходу в Трампа, як підтримувати Україну.

Тому я переконаний, що Україну буде підтримувати кожна адміністрація, яка прийде до влади. А в нас іншого вибору немає, як перемагати. Це обов'язково відбудеться спільно з Європейським Союзом і зі США.

Через те загалом цей візит Володимира Зеленського я вважаю абсолютно успішним. Так, він зараз не вирішує всіх проблем, бо для того, щоб розв'язати їх, потрібна і наша участь.

Коли ми говоримо, що треба побудувати сильну Україну, це означає, що ми маємо побудувати країну справедливості, країну без корупції, країну, де фаховість буде набагато важливішою, аніж якісь особисті стосунки. А відповідальність означатиме більше, ніж хайп. Сподіваюся, що разом нам вдасться це зробити.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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