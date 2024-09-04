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OPINION

Звільнення Кудрицького: прийшов час "смотрящіх"

Михайло Гончар
4 вересня, 2024 середа
18:06
Погляд

Усі звільнення з наступною постановкою біля керма лояльних кадрів, продиктовані тільки бажанням контролю (заради розпилу) фінансових потоків

Зміст

Ми не знаємо, на які цілі були запрограмовані ракети, що їх знищив на своєму F-16 підполковник Повітряних Сил України Олексій Месь. Але точно можна констатувати, що їх знищення не дозволило ворогу зробити критичну кількість уражень Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС). Ймовірно, наші Повітряні Сили 26-го серпня своїми діями зі знищення ударних засобів ворога запобігли сценарію ядерного інциденту на одному з енергоблоків АЕС, до чого так прагнули планувальники з Мордору.

Але найбільш підступний той ворог, який діє зсередини. ОЕС України вкотре вистояла. Тому удар завдається по оператору енергосистеми — державній компанії Укренерго.

Маневр називається — удар з тилу через агентуру впливу. З державних енергокомпаній, це вже, напевне, останній бастіон, який штурмує керівна клептократія.

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А все починалось з листопада 2019-го, коли з посади керівника НАЕК "Енергоатом" було звільнено Юрія Недашковського, який і за своєю спеціальністю, і за трудовою біографією був інженером-атомником до кісток. Далі в різний час були зачищені очільники "Нафтогазу" А. Коболєв і Ю. Вітренко, професійний тандем яких зробив компанію з хронічно збиткової прибутковою, і "Нафтогаз" виграв арбітраж у "Газпрому". Генеральний директор Оператора ГТС С. Макогон також став жертвою "зелених" зачисток. Тепер, очевидно, на думку якогось з 5-6 менеджерів-"смотрящіх" настала черга В. Кудрицького, під керівництвом якого Укренерго зробило максимум можливого для інтеграції з енергосистемою ЄС та збереження функціональності ОЕС в умовах війни.

Усі ці звільнення з наступною постановкою біля керма лояльних кадрів, продиктовані тільки бажанням контролю (заради розпилу) фінансових потоків. Зверніть увагу на Енергоатом, керівництво якого маніакально прагне освоювати багатомільярдні бюджети великого будівництва (крадівництва) нових енергоблоків і водночас не дбає належним чином про заходи з безпеки атомної генерації в умовах війни.

Ну а "смотрящіє" забули одну просту істину: "Хто сіє вітер, той пожне бурю".

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
політика
Війна з Росією
блекаут
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