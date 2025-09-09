Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди
Синоптикиня зауважує, що сьогодні краще утриматися від походів у гори. На Київщині під вечір теж можливі грози із громом
У сьогоднішньому випуску "Погода з Наталкою Діденко" синоптикиня розповідає про те, які регіони 9 вересня накриють потужні зливи, де чекати небезпечних гроз, чому Карпати у зоні ризику та коли південь нарешті отримає такі потрібні дощі.
Дізнавайтесь більше з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.41
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе