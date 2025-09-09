Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди

У сьогоднішньому випуску "Погода з Наталкою Діденко" синоптикиня розповідає про те, які регіони 9 вересня накриють потужні зливи, де чекати небезпечних гроз, чому Карпати у зоні ризику та коли південь нарешті отримає такі потрібні дощі.

Дізнавайтесь більше з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".



