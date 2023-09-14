Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"Ми бачимо, що останнім часом в Україні дійсно активізувалась антикорупційна тема. При чому як всередині країни, так і зовні. Тобто ми бачимо зміни в уряді та видачу підозр за корупційні оборудки. І це стосується не тільки чиновників, а й зокрема таких осіб як Ігор Коломойський. Я думаю, що така активізація антикорупційної діяльності в Україні відбувається не просто так, а з певних причин. Найголовніша з них - підтримка західних партнерів. Україна потребує додаткової допомоги від наших партнерів. Зокрема, військової та фінансової. А без реальних антикорупційних заходів очікувати на посилення допомоги точно не варто", - пояснила вона.



Експертка наголосила, що питання боротьби з корупцією є одним із головних умов для вступу України до ЄС та НАТО.



"Тема війни та допомоги Україні буде головною на всіх передвиборчих дебатах наших партнерів. Зокрема, США. Зараз посилення допомоги Україні стало головною дискусією на тлі наближення до президентських виборів в США. Крім цього, ряд західних лідерів неодноразово привертали увагу до питання корупції в Україні. Вони наголошують, що це може стати проблемою для вступу України до ЄС та НАТО", - додала вона.

27 серпня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський подасть в парламент ініціативу щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.

За даними УП та ZN.ua після підтримки Верховною Радою пропозиції президента прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради влада планує дозволити СБУ, а не тільки НАБУ розслідувати корупційні справи на суму більше ніж 24 мільйони гривень.