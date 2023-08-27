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Я запропоную Верховній Раді прирівняти корупцію під час війни до державної зради, - Зеленський

27 серпня, 2023 неділя
18:54
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступить із законодавчою ініціативою щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду

З такою заявою він виступив в інтерв'ю, що ввечері у неділю, 27 серпня 2023 року, вийшло в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

"Це буде дуже серйозний інструмент, щоб і не думали (займатися корупцією - ред.). Ось і все", - наголосив глава української держави.

"Але це не розстріли, не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за ґратами", - наголосив президент.

На його думку, такий правовий інструмент слід "задіяти якомога швидше".

"Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень і далі вже гра на боці парламенту", - сказав Володимир Зеленський.

Подібні нововведення, додав глава держави, дозволять протистояти хабарництву та відкатам "системно".

Також Зеленський подякував журналістам, які пильно стежать та виявляють факти корупції, зокрема, й з-поміж представників президентської партії "Слуга Народу".

"Війна розділила Україну не на партії, війна розділила Україну на тих, хто за Україну, і тих, хто проти. У нас на сього тільки є одна партія - і це Україна", - заявив Володимир Зеленський.

Відповідальність за корупційні діяння, продовжив президент, повинні нести усі винні, незалежно від партійної приналежності. 

"Мені все одного якого кольору людина у парламенті, якого кольору людина у Кабміні, чи це місцева влада", - зазначив Зеленський.

Й у таких випадках, підкреслив президент, до відповідальності слід притягувати "швидко".

Кримінал
Верховна Рада
Кабмін
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
державна зрада
Слуга народу
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