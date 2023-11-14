Завжди казав, що коли війна почне відходити на другий план і політика почне брати вверх, то влада всі свої помилки та негативи почне скидати на військових.

Тепер ви є свідками того, як цей процес почався. Ті, хто розбирається в політичних процесах, побачили це раніше, але їх, як завжди, зразу внесли в категорію провокаторів або підбурювачів. У нас взагалі традиційно так склалось, що далекоглядних та тих, хто бачить на декілька кроків вперед, заведено переводити в цю категорію….Ну, не люблять у нас розумних….Люблять платити власним добробутом, але не визнавати помилки.

Тепер дивіться, далі винними будуть всі — і опозиційні політики, і журналісти, і блогери, словом, всі, хто, як, наприклад з бігбордами під час передвиборчої компанії 2019 року (Порошенко проти Путіна) кричали про якусь маніпуляцію, яка стала як завжди пророчою, але вс*усь і не визнаю….

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Сьогодні Наєв, Тарнавський і командувачка медичних сил, далі… якщо не влізе, будуть інші… Але поступово до Головкома будуть підбиратись…не тому, що неефективний, або інші негативні причини.. А тому, що загрозливий з політичної точки зору.

Пора вже визнати, що політика для влади стала пріоритетнішою, ніж війна….

І велике прохання перестаньте маніпулювати реальністю, бо буде знову, як з бігбордами, або збільшенням оборонного бюджету перед війною, або створенням тероборони, або……бо шашликів вже всі наїлись до кривавої ригачки….

Дорослішайте ж вже нарешті!

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Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

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