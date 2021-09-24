"ПолітКлуб Віталія Портникова" 24 вересня: внутрішня боротьба у партії влади

ТЕМИ: Обстріл автівки друга Президента і внутрішня боротьба у партії влади, Рада ухвалила "антиолігархічний" закон: що він змінить?



Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.



Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, інцидент з обстрілом автомобіля першого помічника Президента Зеленського - Сергія Шефіра. Внутрішні конфлікти серед представників партії влади та ймовірність відставки голови Верховної Ради України - Дмитра Разумкова. У другій частині програми мова піде про ухвалений Радою напередодні так званий "антиолігархічний" закон: чому "Слуги народу" так поспішали його затвердити, що пішли на порушення регламенту. Та проти кого насправді направлені нововведення.



До розмови долучаться політики та експерти:

Юрій Камельчук, народний депутат фракції "Слуга народу"

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"

Андрій Осадчук, народний депутат, фракція "Голос"

Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)

Сергій Щербина, головний редактор видання "РБК-Україна"