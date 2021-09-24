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"ПолітКлуб Віталія Портникова" 24 вересня: внутрішня боротьба у партії влади

24 вересня, 2021 п'ятниця
16:17
Суспільство

Дивіться ввечері

ТЕМИ:  Обстріл автівки друга Президента і внутрішня боротьба у партії влади, Рада ухвалила "антиолігархічний" закон: що він змінить?

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40. 

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, інцидент з обстрілом автомобіля першого помічника Президента Зеленського - Сергія Шефіра. Внутрішні конфлікти серед представників партії влади та ймовірність відставки голови Верховної Ради України - Дмитра Разумкова. У другій частині програми мова піде про ухвалений Радою напередодні так званий "антиолігархічний" закон: чому "Слуги народу" так поспішали його затвердити, що пішли на порушення регламенту. Та проти кого насправді направлені нововведення.

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Юрій Камельчук, народний депутат фракції "Слуга народу"
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
  • Андрій Осадчук, народний депутат, фракція "Голос"
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція "Батьківщина"
  • Павло Клімкін, політик, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019)
  • Сергій Щербина, головний редактор видання "РБК-Україна"
у другій частині програми долучиться Борис Кушнірук - голова експертної ради Українського аналітичного центру.

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у  Фейсбуці.
Віталій Портников
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