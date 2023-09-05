Поліція затримала двох людей, які пошкодили екскаватором Велику китайську стіну
У Китаї затримали двох людей, які, ймовірно, пошкодили екскаватором частину Великої китайської стіни в північній провінції Шаньсі
Про це пише CNN.
Місцева влада повідомила, що 24 серпня вони отримали повідомлення про те, що в містечку Янцяньхе утворилася щілина у стіні.
Після розслідування поліція встановила, що 38-річний чоловік і 55-річна жінка скористалися екскаватором, щоб пробити стіну, аби створити короткий шлях для проходу. Так вони спричинили непоправну шкоду цілісності цієї частини споруди.
Поліція повідомила, що розслідування триває.
Ця територія, відома як 32-га Велика стіна, є однією з уцілілих повних стін і сторожових веж часів династії Мін (1368-1644). У 1987 році Велика стіна була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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