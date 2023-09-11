Поліцію Київщини очолив генерал Анатолій Щадило
Керівником обласної поліції Київщини став генерал Анатолій Щадило. Своєю чергою його попередник, Андрій Нєбитов, був призначений на посаду заступника голови Нацполіції України
Про це повідомляє Поліція Київської області.
"Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила", - йдеться у повідомленні.
Призначення відбулося у понеділок,11 вересня. На заході також були присутні керівники Служби безпеки України в місті Києві та Київській області, Київської обласної прокуратури, Київської обласної військової адміністрації та Київської обласної ради.
"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - зазначив голова Нацполіції.
Щадило своєю чергою зазначив, що докладе усіх зусиль задля підтримання в області порядку і створення безпекового середовища для громадян.
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