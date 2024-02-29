Діалог в п'ятницю: Портников і Княжицький обговорять конфлікт Україна-Польща в прямому ефірі
Ведучий Еспресо, публіцист та політичний оглядач Віталій Портников і політик Микола Княжицький висловлять експертні думки на актуальну тему польсько-українських відносин та наживо поспілкуються із глядачами
Трансляція прямого ефіру - в п'ятницю, 1 березня, о 21.00, на YouTube-каналі 'Княжицький. Політика".
Теми для обговорення наступні:
Конфлікт Україна-Польща посилюється. Лінія розколу стає все глибшою. Ситуація на кордоні загрожує національній безпеці України та шкодить обом народам. Зацікавленість Росії у конфлікті очевидна.
Це не інтерв'ю, а повноцінний діалог двох експертів про те, що відбувається сьогодні між Україною і Польщею, в чому коріння проблеми, хто зацікавлений роздмухувати конфлікт та як його подолати.
Підписники YouTube-каналу матимуть змогу поставити власні питання та отримати відповіді на них прямому ефірі.
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