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Анонс

Діалог в п'ятницю: Портников і Княжицький обговорять конфлікт Україна-Польща в прямому ефірі

29 лютого, 2024 четвер
18:38
політика

Ведучий Еспресо, публіцист та політичний оглядач Віталій Портников і політик Микола Княжицький висловлять експертні думки на актуальну тему польсько-українських відносин та наживо поспілкуються із глядачами

Трансляція прямого ефіру - в п'ятницю, 1 березня, о 21.00, на YouTube-каналі 'Княжицький. Політика".

Теми для обговорення наступні: 

Конфлікт Україна-Польща посилюється. Лінія розколу стає все глибшою. Ситуація на кордоні загрожує національній безпеці України та шкодить обом народам. Зацікавленість Росії у конфлікті очевидна. 

Це не інтерв'ю, а повноцінний діалог двох експертів про те, що відбувається сьогодні між Україною і Польщею, в чому коріння проблеми, хто зацікавлений роздмухувати конфлікт та як його подолати.

Підписники YouTube-каналу матимуть змогу поставити власні питання та отримати відповіді на них прямому ефірі.

Теги:
Новини
Світ
Польща
Микола Княжицький
Віталій Портников
Блокування кордону
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