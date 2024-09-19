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Рада підтримала в першому читанні реформу Рахункової палати. Нардеп Фролов розповів подробиці змін

Катерина Ганжа
19 вересня, 2024 четвер
15:43
політика Верховна Рада

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати. Нардеп Фролов розповів, які зміни планують впровадити

Зміст

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

Свої голоси за цей законопроєкт віддали 246 нардепів.

У кулуарах парламенту, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко, Павло Фролов прокоментував це рішення. За його словами, завдяки реформі Рахункова палата стане незалежним, політично-нейтральним органом зовнішнього державного аудиту. 

"Зараз є п’ять членів палати. Ще буде потрібно призначити шістьох. І більшість членів Рахункової палати будуть призначені завдяки створенню ще й такої експертної групи, яка добиратиме кандидатів. Із цих 6 членів перші вісім років з моменту ухвалення закону половину групи формуватимуть міжнародні експерти. Тобто міжнародні експерти, які незаангажовані, з вирішальним голосом, Офіс президента на них ніяк не впливає. Якщо буде рівна кількість голосів, продовжуватиметься голосування, поки не буде 4 голоси, з них два - обов'язково міжнародних експертів. Тобто більш ніж половина", - розповів нардеп.

Як зазначив Фролов, завдяки реформі має посилитися і фінансова незалежність Рахункової палати. Зокрема, зменшиться роль Мінфіну, який є головним об’єктом аудиту. Фактично бюджетний комітет буде більше впливати на бюджетний розпис, додав нардеп.

Також Павло Фролов наголосив на важливості запровадження державних аудиторів, які не будуть держслужбовцями, зазначивши, що Кабмін не матиме впливу через службові розслідування тощо.

"Ну і далі – це те, що вся оплата праці членів Рахункової палати й апарату прописується у законі. І чітко фіксується, що не можна, щоб премія була більшою ніж певний відсоток. Тобто, все зафіксовано. Вже фактично не можна регулювати, зменшувати бюджет, видатки, впливати фінансово", - додав нардеп.

  • 23 квітня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент звільнив 7 членів Рахункової палати, в кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
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