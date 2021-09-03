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Польща планує побудувати новий пункт пропуску на кордоні з Україною

3 вересня, 2021 п'ятниця
17:52
Світ польща кордон

Польща найближчим часом розпочне будівництво автомобільного пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі

Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максима Козицького на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що сьогодні на польській стороні заклали будівництво нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проект реалізує Підкарпатське воєводство.

Цей пункт пропуску буде розрахований для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Очікується, що побудують його за чотири роки.

"З українського боку до нового пункту пропуску ми будуємо дорогу. Роботи з будівництва автодороги (Т-14-18) Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий розпочаті в березні 2021, попередньо завершити їх плануємо в грудні 2022 року", - відзначив він.

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