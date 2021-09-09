Польща екстрадувала до США українського хакера

Про це повідомляє France 24.

28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється у зламі десятків тисяч комп’ютерів та продажу паролів у Даркнеті. Заарештований у Польщі в жовтні 2020 року, він переданий до США за угодою між двома країнами. Федеральний суд США розпорядився тримати його під вартою до суду.

Слідство вважає, що з 2016 року українець встановлював контроль над мережею комп'ютерів за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Після продажу паролі використовувалися для злочинної діяльності, зокрема фінансового шахрайства або атак програмами-здирниками.