Польща очолила коаліцію, яка заблокувала "слабку" резолюцію ЄС щодо Білорусі

Про це пише Euractiv.

Польща стверджує, що проєкт, запропонований головуючою в ЄС Словенією, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридну війну" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та необхідність працювати над слабкими сторонами ЄС в цьому відношенні.

Міністри внутрішніх справ ЄС на зустрічі у вівторок, 31 серпня, повинні прийняти спільну заяву щодо подій на кордоні з Білоруссю.



Єврокомісія встала на бік уряду Польщі в питанні "гібридної війни".

Ситуація в Дольному Уснарі залишається незмінною, а це означає, що стан здоров'я мігрантів, що опинилися між двома країнами, продовжує погіршуватися.