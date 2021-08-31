Польща очолила коаліцію, яка заблокувала "слабку" резолюцію ЄС щодо Білорусі
Коаліція країн-членів ЄС на чолі з Польщею заблокувала спільну заяву блоку про ситуацію на польсько-білоруському кордоні в районі населеного пункту Дольний Уснар
Про це пише Euractiv.
Польща стверджує, що проєкт, запропонований головуючою в ЄС Словенією, був "занадто слабким" і не містив згадок про "гібридну війну" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та необхідність працювати над слабкими сторонами ЄС в цьому відношенні.
Міністри внутрішніх справ ЄС на зустрічі у вівторок, 31 серпня, повинні прийняти спільну заяву щодо подій на кордоні з Білоруссю.
Єврокомісія встала на бік уряду Польщі в питанні "гібридної війни".
Ситуація в Дольному Уснарі залишається незмінною, а це означає, що стан здоров'я мігрантів, що опинилися між двома країнами, продовжує погіршуватися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе