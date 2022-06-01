Польща стане інфраструктурним хабом для експорту зерна з України, - Моравецький

Про це у середу, 1 червня, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, інформує "Польське радіо".

Сьогодні очільник уряду взяв участь у відкритті тимчасового містечка контейнерних будинків у Бородянці.

Прем'єр-міністр наголосив, що експорт зерна з України був однією з головних тем під час засідання Європейської ради 30-31 травня. Він додав, що це була тема "номер два одразу після війни в Україні".

"Це кілька десятків мільйонів тонн зерна, близько 50 мільйонів тонн зерна на рік, без яких населення Північної Африки та Близького Сходу може мати серйозні проблеми з харчуванням, із забезпеченням продовольства", - зазначив Матеуш Моравєцький.

Голова польського уряду повідомив, що Варшава отримуватиме фінансування від Європейського Союзу, щоб збільшити потужність та покращити інфраструктуру. Польща буде економічним хабом для незалежної України.

Також прем’єр зазначив, що вже сьогодні "готується кілька угод між міністерствами, які, з одного боку, допоможуть Україні, а з іншого боку, дадуть Польщі економічний імпульс", і що "це угоди щодо, наприклад, експорту українського зерна".

Прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні найважливішим є відновлення миру в Україні.

"Ми зосереджені на відновленні миру, безпеки, нормальності та нормального економічного життя якомога швидше", – додав він.

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