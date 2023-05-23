Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України

Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України

23 травня, 2023 вiвторок
17:44
Економіка польскі фермери

Європейська комісія схвалила польську програму підтримки сільськогосподарських виробників на суму близько €1 млрд в умовах війни Росії проти України

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Метою заходу є підтримка сільськогосподарських виробників, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності через зростання вартості мінеральних добрив та відсутність стабільності на аграрному ринку, спричинену поточною кризою", – йдеться у заяві.

Комісія встановила, що польська схема відповідає умовам, викладеним у Тимчасовій антикризовій та перехідній програмі. Зокрема, допомога не перевищуватиме 250 000 євро на одного бенефіціара і буде надана не пізніше 31 грудня 2023 року.

Комісія дійшла висновку, що польська схема є необхідною, доцільною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена ЄС.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів у цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

Польща
Єврокомісія
Читайте також:
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
Пригожин у Бахмуті. 20 травня 2023 року
22 травня, 2023 понедiлок
ПВК Вагнера наступати в Бахмуті вже не може, - боєць ЗСУ Ієвлєв
винищувач F-16
23 травня, 2023 вiвторок
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
19:23
дтп
Депутатці Київради, яка під наркотиками збила жінку, оголосили підозру
19:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Московська церква стала елементом гібридної війни Росії проти України, - нардеп Княжицький
19:20
Оновлено
Бєлгород вибух
У РФ заявили, що знищили 70 "терористів", а інших загнали на територію України. РДК у той час публікує відео з Бєлгородщини
19:11
ЗСУ, РСЗВ
ЗСУ за день знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали 14 авіаударів, з яких 3 — по ЗРК ворога, — Генштаб
18:45
Вже надано п'яту частину обіцяного: Боррель про виконання ініціативи надання 1 млн снарядів Україні
18:43
Ексклюзив
вибори до Держдуми
На Херсонщині окупанти репетирують псевдовибори, - депутат облради Хлань
18:21
Дмитро Лубінець
24 тисячі громадян України вважаються зниклими безвісти під час збройної агресії Росії, - Лубінець
18:06
Зруйнована дамба Північно-Кримського каналу
Генерал та полковник РФ, які керували підривом Північнокримського каналу, заочно отримали 12 років в'язниці
18:06
OPINION
Орест Сохар
Замість конституції у Росії - кримінальний кодекс
18:02
Віктор Орбан
Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти
18:00
Кабмін
Уряд виділяє додаткові субвенції семи областям України: на що спрямують кошти
17:53
Ексклюзив
OTP Bank
НБУ зауважив, що санкції на угорський OTP Bank не накладали, - президент Асоціації українських банків
17:45
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати": Данілов про дії легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області
17:41
на фото: СБУ
У Черкасах затримали коригувальника вогню під час виконання ворожого завдання
17:37
Дмитро Медведєв
Медведєв зажадав від США компенсації за зруйновані росіянами Бахмут і Маріуполь
17:35
Аналітика
"Потяг до перемоги"
Укрзалізниця запроваджує окремі купе для жінок (експериментально): чи вирішить реформа гострі питання
17:25
Зеленський та Папа Франциск
Ватикан створив миротворчу місію щодо агресії РФ в Україні: її очільник назвав війну "пандемією"
17:24
Ексклюзив
На лінії фронту не можна гарантувати безпеку, окупанти вивозять мирних жителів і заселяють замість них бойовиків, - ексочільник Луганщини Гайдай
17:17
Ексклюзив
росія мобілізація
Путін оголосить загальну мобілізацію у РФ, - політичний експерт Ейдман
17:03
виверження вулкана Етна
У Європі масово скасовують авіарейси через виверження вулкана Етна
16:56
Резніков і Столтенберг
Після навчання пілотів окремо буде ухвалено рішення про передачу Україні F-16, - генсек НАТО
16:51
Смартфон
Росіяни позбавили мешканців окупованої Херсонщини мобільного зв'язку та інтернету
16:47
окупанти
У призовників у Росії забиратимуть закордонні паспорти
16:46
Володимир Зеленський
В Україні створять Корпус морської піхоти, - Зеленський
16:42
бензин
У РФ розглядають можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту, – Reuters
16:38
НАТО
Україна на саміті у Вільнюсі запропонує два пакети співпраці з НАТО
16:34
хакери
Проти України здійснюють найбільше у світі кібератак, - Держспецзв'язку
16:23
електроенергія
Укренерго перелічило найбільш потужні види побутової техніки, які не варто використовувати у вечірні години
16:23
Олаф Шольц
Війна, яку почав божевільний Путін, завершиться вступом вільної України у ЄС, - Шольц
16:11
Ексклюзив
знищені окупанти
Вчора було ліквідовано щонайменше дві бази військових РФ у Запорізькій області, - Федоров
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Про задум "бєлгородського прориву"
16:05
МЗС Франції
Франція готова укласти угоду з Україною щодо надання їй гарантій безпеки
16:04
тюрма
В РФ засудили українця до 16 років позбавлення волі за шпіонаж
16:03
Мая Санду
Молдова заарештує Путіна, якщо він приїде в країну, - Санду
15:55
Олексій Резніков
Резніков опублікував звернення башкирською, де закликав громадян республіки сконцентрувати зусилля для захисту від Москви
15:50
Зброя
НАЗК: Декларувати зброю як нагороду не потрібно
15:43
Ллойд Остін
Зміну позиції США щодо F-16 минулого місяця ініціював голова Пентагону, - NYT
15:34
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Росіяни вдарили по Авдіївці на Донеччині: поранено щонайменше двох людей
15:23
Новини компаній
"Дефіциту пального не буде, паніка породжує попит, а не споживання", - Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу БРСМ
15:20
У відеогрі World of Warplanes з'явилась українська локалізація
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV