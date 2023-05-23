Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України
Європейська комісія схвалила польську програму підтримки сільськогосподарських виробників на суму близько €1 млрд в умовах війни Росії проти України
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
"Метою заходу є підтримка сільськогосподарських виробників, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності через зростання вартості мінеральних добрив та відсутність стабільності на аграрному ринку, спричинену поточною кризою", – йдеться у заяві.
Комісія встановила, що польська схема відповідає умовам, викладеним у Тимчасовій антикризовій та перехідній програмі. Зокрема, допомога не перевищуватиме 250 000 євро на одного бенефіціара і буде надана не пізніше 31 грудня 2023 року.
Комісія дійшла висновку, що польська схема є необхідною, доцільною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена ЄС.
2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів у цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе