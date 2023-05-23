Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Метою заходу є підтримка сільськогосподарських виробників, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності через зростання вартості мінеральних добрив та відсутність стабільності на аграрному ринку, спричинену поточною кризою", – йдеться у заяві.

Комісія встановила, що польська схема відповідає умовам, викладеним у Тимчасовій антикризовій та перехідній програмі. Зокрема, допомога не перевищуватиме 250 000 євро на одного бенефіціара і буде надана не пізніше 31 грудня 2023 року.

Комісія дійшла висновку, що польська схема є необхідною, доцільною та пропорційною для усунення серйозних порушень в економіці держави-члена ЄС.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів у цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.