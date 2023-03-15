Польща заявила про готовність наростити видобуток газу в західних областях України
Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною шляхом видобутку газу у західних областях і створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.
За словами очільника уряду, Польща прагне зробити Україну енергетично незалежною від Росії. Також він підкреслив, що реалізація певних проєктів у сфері енергетики можлива після перемоги України у війні.
"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки в західній Україні", - сказав Моравецький.
Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.
"Це сполучення, комбінація може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", - підкреслив очільник польського уряду.
Він додав, що Польща веде перемовини з Україною щодо сполучення між Рівненською АЕС і містом Хелм.
Моравецький зазначив, що Польща хоче стати енергетичним і передусім газовим хабом у Центральній Європі.
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