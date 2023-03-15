Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

За словами очільника уряду, Польща прагне зробити Україну енергетично незалежною від Росії. Також він підкреслив, що реалізація певних проєктів у сфері енергетики можлива після перемоги України у війні.

"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки в західній Україні", - сказав Моравецький.

Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.

"Це сполучення, комбінація може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", - підкреслив очільник польського уряду.

Він додав, що Польща веде перемовини з Україною щодо сполучення між Рівненською АЕС і містом Хелм.

Моравецький зазначив, що Польща хоче стати енергетичним і передусім газовим хабом у Центральній Європі.