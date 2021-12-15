Польща змінила правила в’їзду для українців

Про це повідомляє The Guardian.

МЗС Польщі зазначаєть, що з 15 грудня 2021 року кожна людина перед прильотом до країни з-за меж Шенгенської зони (у тому числі з України) має здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані люди також мають здавати тести.

У МОЗ Польщі повідомили про 660 випадків смерті від коронавірусу за добу. У зв'язку зі зростанням смертності вводять нові обмеження на кількість людей, яким дозволено перебувати в ресторанах, готелях і театрах.

Відповідальність за перевірку статусу вакцинації покладається на власників бізнесу.

Також школи перейдуть на дистанційне навчання, діти не відвідуватимуть школу з 20 грудня по 9 січня. Нічні клуби теж зачинять.

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