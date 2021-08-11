Польська авіакомпанія LOT почала літати у Сімферопольському районі під відповідальністю України

Про це у Facebook повідомив директор Украероруху Андрій Ярмак.



"Після тривалих перемовин відновила польоти у Сімферопольському районі польотної інформації польська авіакомпанія LOT", - написав він.



За словами Ярмака, цю частину повітряного простору під відповідальністю України почали активніше використовувати також вантажні авіакомпанії, зокрема Cargolux, яка здійснює польоти на великих літаках типу Boeing 747.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb