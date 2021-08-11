Польська авіакомпанія LOT почала літати у Сімферопольському районі під відповідальністю України
Польська авіакомпанія LOT почала літати у Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальністю України
Про це у Facebook повідомив директор Украероруху Андрій Ярмак.
"Після тривалих перемовин відновила польоти у Сімферопольському районі польотної інформації польська авіакомпанія LOT", - написав він.
За словами Ярмака, цю частину повітряного простору під відповідальністю України почали активніше використовувати також вантажні авіакомпанії, зокрема Cargolux, яка здійснює польоти на великих літаках типу Boeing 747.
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