Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України
Прикордонна служба Польщі цьогоріч на відрізку кордону з Україною виявила понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів про щеплення
Про це повідомляє Укрінформ.
Як повідомили у Прикордоній службі Польщі, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати вакцинації проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує “обгрунтована підозра у їх підробці”. Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська” (352).
Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску “Зосін-Устилуг”. У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-cертифікатів.
Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби повідомили про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-cертифікатів про вакцинацію.
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