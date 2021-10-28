Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України

Про це повідомляє Укрінформ.

Як повідомили у Прикордоній службі Польщі, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати вакцинації проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує “обгрунтована підозра у їх підробці”. Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску “Гребенне-Рава-Руська” (352).

Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску “Зосін-Устилуг”. У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-cертифікатів.

Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби повідомили про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-cертифікатів про вакцинацію.