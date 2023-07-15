Відео про це з'явилося 15 липня 2023 року на YouTube-каналі Порошенка.

Підрозділи, які воюють на гарячих ділянках фронту, отримали пересувні авторемонтні майстерні, лазне-пральні комплекси, вантажівки DAF, а також шини для американських автомобілів HMMWV (Хамві), які зараз на фронті є величезним дефіцитом.

Як розповів Порошенко, Павел Коваль, який є одним з найбільших адвокатів інтересів України в Європі, дуже хотів побувати на фронті і поспілкуватись з українськими військовими.

"Він наш великий друг, який захищає інтереси України не тільки у себе в країні, але й допомагає нам відстоювати Україну в усій Європі. Десь близько місяця Павел хотів та шукав можливість приїхати в Україну та поїхати разом до тих, хто стримує російcьку агресію на кордонах НАТО, і от він тут", - зазначає Порошенко.

Рівно рік тому, у липні Павел Коваль з Петром Порошенком приїхали в Часів Яр на Донеччині, де після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

"Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія - пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці - це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", - сказав тоді Павел Коваль.

Сьогодні польський політик запевняє, що робитиме все можливе, щоб Україна в кінці року розпочала передвступні переговори з Євросоюзом, а наступного - у Вашингтоні отримала запрошення в НАТО.

"Сьогодні весь світ дивиться на вас", - заявив свою чергою Порошенко українським воїнам. Він також зазначив, що Вільнюський саміт НАТО був успішним для ЗСУ, адже за його підсумками оголошені нові потужні пакети озброєння для нашої армії.

"У нас з’явилась нова номенклатура озброєнь, яку отримають Збройні Сили. Перш за все розмінування - це нова програма, і вона відіграє дуже важливу роль", - наголошує п’ятий Президент.

"Фактично запускається програма навчання на F16, і я думаю, що в нас буде коаліція F16. Ви знаєте, наскільки важлива авіаційна підтримка і панування в небі. І там, де ми потребуємо боєприпасів, бойових броньованих машин, у нас з’являються нові типи. Це Bushmaster, нова версія вже з Австралії. Це машини Bradley і Stryker, Marder. Лише Німеччина дала нам на 700 млн своїх позицій. Плюс французи дали нам ракети SCALP з дальністю 250 км. Я думаю, це означає, що сьогодні світ - з нами", - переконаний Петро Порошенко.

"Я пишаюся нашими хлопцями. Але разом з тим я знаю, як їм зараз важко. І ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб збільшити їхні можливості для наступу. Багато людей прийшло нових, і треба їх навчити. Багато людей прийшло з мобілізації. Сьогодні є серйозна робота по підготовці нових офіцерських кадрів - на рівні командира взводу, командира роти. І це наше спільне завдання. Тому ми ухвалили зміни до закону, щоб мотивувати інструкторів, тому ми заборонили в тому числі підрозділи ТРО без проведення необхідних навчань відправляти прямо на фронт", - зазначає Порошенко.

"Я хочу підтримати слова Валерія Залужного, Головнокомандувача ЗСУ, що нас ніхто не зупинить - ніякі обмеження на застосування зброї. Ми будемо йти вперед і бити ворога. І робити, до речі, свою частину парламентської роботи. Для того щоб підготувати і Вашингтонський саміт НАТО, і вже в жовтні цього року забезпечити рішення про початок переговорів про вступ в Євросоюз", - наголосив Петро Порошенко.