Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.

Росіяни запустили три великих фейки.



Зокрема про введення в Україну польсько-литовського миротворчу групу. Так Росія намагається похитнути ситуацію на заході країни.



Слідом за цим фейком пропагандисти запустили новий. У російському слідчому комітеті заявили про факт нелюдських "експериментів" у біолабораторіях на Харківщині. Начебто представники США проводилися досліди над пацієнтами психлікарень.



Також ворог дезінформує про воєнні злочини ЗСУ, свідком яких буцімто став французький журналіст Адрієн Боке: "я бачив, як українські військові прострілювали коліна російським полоненим і стріляли в голову військовим у званні вище за офіцерського".

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