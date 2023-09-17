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Помер 49-річний ексголова Херсонщини Лагута. За неофіційною версією, це самогубство

17 вересня, 2023 неділя
13:57
Суспільство ексголови Херсонщини Геннадій Лагута

У ніч на неділю, 17 вересня 2023 року, помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Раніше Служба безпеки оголосила йому про підозру у шахрайстві та підробленні документів. За неофіційною версією, він вчинив самогубство

Про його смерть повідомили у Херсонській ОВА.

"Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича", - йдеться у повідомленні.

Причину смерті в ОВА не вказують.

Натомість обраний в окрузі на Херсонщині народний депутат України Сергій Хлань у Facebook повідомив, що Геннадій Лагута помер в лікарні. За його словами, ексочільника ОВА "довели до самогубства".

"Він був головою Обласної адміністрації як раз в перший період вторгнення. Це його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовки до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами", - написав Хлань.

У коментарях до допису він зазначив, що колишній голова Херсонщини, ймовірно, вжив смертельну дозу пігулок і навимсно вчинив самогубство.

Фото: Sergey Khlan / фейсбук

 

Депутат наголосив, що це саме Лагута облаштував Херсонську обласну адміністрацію у Кропивницькому. Водночас, за його словами, справи щодо держзради ексчиновника так і не завели.

"А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так і немає? Є карна справа по скарзі дружини Колихаєва, яка вважала, що її чоловік задешево продав машину Лагуті. І от цією справою, суто цивільною, займалось ціле СБУ... Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався. Мовчав. Хоча йому було що розповісти цікавого. Мене просив не розповсюджувати те, про що мені розповідав, але обов’язково прийде на це свій час", - додав нардеп Хлань.

Що відомо про колишнього очільника Херсонської ОДА

У квітні 2008 - грудні 2010 року Геннадій Лагута працював начальником центру технічної охорони Управління Державної служби охорони (ДСО) при Управлінні МВС України в Херсонської області. Згодом був заступником директора комунального підприємства Херсонської міської ради "Сервіс-центр".

З грудня 2020 до жовтня 2021 року очолював посаду заступника голови Херсонської обласної ради від "Партії Ігоря Колихаєва "НАМ ТУТ ЖИТИ!".

З 26 жовтня 2021 до 9 липня 2022 року працював головою Херсонської обласної державної адміністрації. Згідно з офіційними даними, звільнився з посади за власним бажанням, його посаду обійняв Дмитро Бутрій

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями - шахрайство і підроблення документів. Зазначалося, що навесні 2022 року Лагута попросив у місцевої підприємиці надати йому автомобіль для "службових цілей". Жінка зробила це, а поки вона перебувала закордоном, ексочільник ОВА вирішив приватизувати транспортний засіб за допомоги приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.

Херсон
Херсонщина
Війна з Росією
державна зрада
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