Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці оголосили про підозру ексочільнику Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року.

Зазначається, що навесні 2022 року Лагута попросив у місцевої підприємиці надати йому автомобіль для "службових цілей". Жінка зробила це, а поки вона перебувала закордоном, ексочільник ОВА вирішив приватизувати транспортний засіб за допомоги приватного нотаріуса.

"Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець "продав" цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад", – поінформували в СБУ.

Так, нині на автомобіль накладено арешт: експертиза встановила, що на нотаріальній довіреності поставлено підробний підпис власниці.

Підозра оголошена за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).