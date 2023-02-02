Посадовців Сумської ОВА викрили на розкраданні грошей, виділених на відбудову регіону

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної корупційної схеми: посадовці Сумської ОВА привласнювали державні кошти, виділені на ліквідацію наслідків бойових дій та російських обстрілів.

За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником департаменту капітального будівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед об'єктів, які мали відновити й відремонтувати за ці гроші, – житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости й дороги, які зазнали руйнувань унаслідок ворожих обстрілів.

Як зазначають у СБУ, зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами. Вони свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові. Їхнє придбання організували через спеціально створені "фірми-прокладки".

Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Тривають експертизи щодо ще 80 схожих об'єктів.

За матеріалами СБУ отримали повідомлення про підозру заступник голови Сумської ОВА та т.в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

Підозру оголосили за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану), а також за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.