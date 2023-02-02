Нацполіція викрила чиновників Одеської ОВА, які наживалися на закупівлях гуманітарної допомоги
Нацполіція викрила схему привласнення коштів, виділених на закупівлі гуманітарної допомоги та військового спорядження, яку розробили чиновники Одеської ОВА
Про це повідомляє інтернет-представництво Національної поліції.
Серед фігурантів справи - колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
У повідомленні йдеться, що на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спорядження для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси - понад 106 млн грн. Своєю чергою посадовці розробили схему привласнення коштів: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками.
Нацполіція повідомляє, що у квітні 2022 року лише за одним договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів. Виконувач обов'язків голови Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що сума може бути значно більшою, слідство досі триває.
У четвер, 2 лютого, слідчі провели обшуки в службових приміщеннях Одеської обласної військової адміністрації та за місцями мешкання фігурантів.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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