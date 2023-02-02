Про це повідомляє інтернет-представництво Національної поліції.

Серед фігурантів справи - колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У повідомленні йдеться, що на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спорядження для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси - понад 106 млн грн. Своєю чергою посадовці розробили схему привласнення коштів: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками.

Нацполіція повідомляє, що у квітні 2022 року лише за одним договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів. Виконувач обов'язків голови Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що сума може бути значно більшою, слідство досі триває.

У четвер, 2 лютого, слідчі провели обшуки в службових приміщеннях Одеської обласної військової адміністрації та за місцями мешкання фігурантів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.