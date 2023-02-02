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Оновлено

До Одеської ОВА прийшли з обшуками. СБУ затримала одного з чиновників на хабарі

2 лютого, 2023 четвер
12:07
Суспільство

СБУ затримала чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців

Про це народний депутат Олексій Гончаренко поінформував у телеграмі.

Зазначається, що ранком 2 лютого слідчі ДБР прийшли до приміщення Одеської ОВА з обшуками. 

"Служба безпеки викрила на системній корупції ще одного високопосадовця. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації. Посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців. За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у "безперешкодному" виділенні земельних ділянок у південному регіоні. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця $60 тис.", - йдеться в повідомленні СБУ.

Згідно з інформацією, за цю суму він "гарантував" бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю. Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі  40 тис. дол.

  • Нагадаємо, днем раніше ДБР оголосило про підозру звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, його підозрюють у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції.

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Кримінал
Одеса
ДБР
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