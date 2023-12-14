Помер актор серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Камден Той

Про це пише People.

Американський актор Камден Той, зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів", фільму про вампірів "Навіки твій" та "Звичайний Джо" помер у віці 68 років у понеділок, 11 грудня.

Як підтвердили представники актора, він пішов з життя після дворічної боротьби з раком підшлункової залози. За кілька днів до його смерті його давня партнерка Бетані Хендерсон розповіла про його діагноз у Facebook.

"Йому поставили діагноз у лютому минулого року після місяців прихованого болю. З багатьох причин ми дуже сподівалися принаймні на довший і більш плідний час на планеті Земля. Навіть останні виклики здавалися більше схожими на гикавку. На жаль, схоже, ми дійшли до кінця шляху з лікуванням від лікаря", – написала вона 8 грудня.

Хендерсон уточнила, що Той не оприлюднював свій діагноз "з багатьох причин", додавши, що його стан "значно погіршився за останні 2 місяці та надзвичайно за останні кілька днів".

Він повернувся до школи та здобув ступінь магістра зі сценарної майстерності після того, як дізнався, що хворий на рак. Перед смертю він написав сценарії до двох телешоу, художнього фільму і графічного роману, які, як він сподівався, стануть його спадщиною.

У "Баффі - винищувачці вампірів" він грав таких персонажів, як блідолиций джентльмен, вампір Турок-Хан і демон Гнарл. Він також зіграв роль в епізоді 2004 року додаткового фільму "Баффі, Ангел".

Джульєтта Ландау, яка з'явилася в ролі Друзілли в "Баффі", назвала його "прекрасною душею, прекрасним другом і прекрасним талантом".

"З першої миті нашої зустрічі я знала, що він особливий. Під обличчям монстра, якого він вигадав, він випромінював найдобріший дух. Він був подарунком у нашому житті. Нам буде його дуже не вистачати", — додала вона.

