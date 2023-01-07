Про це повідомляє TMZ.

Рідні Боена оголосили, що актор помер 5 січня на Гаваях. Вони не уточнили, що стало причиною смерті.

Ерл Боен знявся у близько 200 фільмах. Найбільшу популярність йому принесла роль лікаря у фільмах "Термінатор" (1984), "Термінатор 2: Судний день" (1991) та "Термінатор 3: Повстання машин" (2003).

Ерл Боен разом з Арнольдом Шварценеггером був єдиним актором, який зіграв у перших трьох частинах франшизи. У 2003 році він оголосив про завершення кар'єри, але продовжував роботу як актора дубляжу в мультфільмах та відеоіграх.

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