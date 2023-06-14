Помер американський прозаїк та драматург Кормак Маккарті

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видавництва, з яким співпрацював Кормак Маккарті, письменник помер у своєму будинку з природних причин.

Хто такий Кормак Маккарті

Кормак Маккарті - американський письменник та сценарист. Народився 20 липня 1933 року. Перший роман американця "Зберігач саду" вийшов у 1965 році.

Маккарті найбільш відомий завдяки романам: "Кривавий меридіан" та "Старим тут не місце".

У 2007 році Маккарті отримав Пулітцерівську премію за твір "Дорога".