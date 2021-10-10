Помер "батько" пакистанської ядерної бомби
У Ісламабаді на 86-му році життя помер засновник пакистанської атомної програми Абдул Кадир Хан
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Абдул Кадир Хан помер 10 жовтня у Ісламабаді.
Хан народився в 1936 році в Бхопалі в Індії. Після розділу країни в 1947 році родина переїхала до Пакистану. Навчався в Карачі за фахом фізика і математика. Потім закінчив університет у Карачі, отримав диплом з металознавства. У 1961 році Хан поїхав до ФРН для вивчення металургії в технічному університеті і в 1967 році отримав диплом інженера-металурга. У 1972 році став доктором наук, дисертацію написав німецькою мовою, якою володів вільно.
Після захисту дисертації отримав роботу у фізичній лабораторії в Амстердамі, пов’язаній із компанією URENCO - одній з найбільших у світі компаній зі збагачення урану.
Після випробування Індією ядерної зброї в 1974 році Абдул Кадир Хан, який обіймав високу посаду в URENCO, вирішив повернутися до Пакистану з викраденими ядерними секретами. 28 травня 1998 року Пакистан випробував першу ядерну бомбу на основі збагаченого урану.
У 2004 році Хан визнав себе винним у продажу ядерних матеріалів і обладнання на чорному ринку і був посаджений під домашній арешт, а через кілька років звільнений. Спецслужби Пакистану суворо захищали його від спілкування зі слідчими з інших країн.
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