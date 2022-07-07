Про це повідомив гурт "Антитіла" в інстаграм.

"Велика втрата для нашої команди. Вчора ввечері помер наш друг Дмитро Хомулко або як усі називали його - Боб. Боб - музикант, крутий саунд-продюсер, звукорежисер", – йдеться у повідомленні.

Як зазначив гурт, останні 8 років саме на студії Дмитра Bobina records "Антитіла" записували свої пісні і відточували звучання композицій. Крім того, Хомулко співпрацював з гурптами "Бумбокс", "Нерви" та іншими.

"Боб завжди підтримував наші авантюри", – пишуть учасники гурту на своїй офіційній сторінці.

Хомулко помер на 50-му році життя.

"Любили і поважали Боба за його талант, майстерність, витонченість у професійній діяльності, гумор, відданість і наполегливість", – прокоментував директор гурту Сергій Вусик.

Остання творча робота Боба – перезведення і ремастерінг альбому MLNL для випуску його на вініловій платівці.

"Антитіла" запевнили, щ платівка обов‘язково вийде в пам‘ять про друга музичної команди.

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