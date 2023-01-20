Помер член Зали слави рок-н-ролу Девід Кросбі
У віці 81 року помер американський музикант Девід Кросбі
Про це повідомляє Variety.
За інформацією джерела, останнім часом Девід Кросбі боровся з тяжкою хворобою.
У 2022 році американець заявив про рішення припинити виступи наживо. Проте нещодавно музикант казав, що передумав і сподівається повернутися на сцену.
У 1991 році Кросбі був включений до Зали слави рок-н-ролу, як музикант The Byrds. А у 1997 році - у складі Crosby, Stills & Nash.
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