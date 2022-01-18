Помер єдиний в історії шестиразовий володар Кубка чемпіонів
На 89-му році життя помер колишній футболіст іспанського "Реалу" Франсіско Хенто
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Франсіско Хенто виступав за мадридський клуб з 1953 до 1971 року. Загалом він провів за "Реал" 600 матчів та забив 182 голи.
Хенто є єдиним у світі гравцем, який шість разів став переможцем Кубка європейських чемпіонів.
Також у складі "Реалу" він 12 разів виграв чемпіонат Іспанії, двічі перемагав у Кубку Іспанії та виграв Міжконтинентальний кубок.
Загалом Хенто здобув з "Реалом" 23 трофеї та разом із бразильцем Марсело є рекордсменом клубу.
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