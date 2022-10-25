Помер ексміністр оборони США Ештон Картер, який лобіював допомогу Україні, а Росію вважав глобальною загрозою
У США у віці 68 років помер колишній глава Пентагону Ештон Картер, який працював в адміністрації 44-го президента США Барака Обами
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву його сім'ї.
Зазначається, що Ештон Картер помер у понеділок увечері після раптового серцевого нападу.
Ештон Картер очолював Міноборони США у 2015-17 роках за часів президентства Барака Обами.
Картер допомагав контролювати запуск військової стратегії, яка повинна була відкинути військове угруповання Ісламської держави у Сирії та Іраку.
Як кандидат на посаду міністра оборони США Ештон Картер заявляв, що західні країни не повинні давати Росії право розглядати колишні радянські республіки, у тому числі й Україну, як зону своїх власних інтересів.
А вже бувши міністром оборони США, він зазначав, що Україні необхідно надати зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі.
Ештон Картер називав Росію глобальною загрозою для Штатів.
Після відходу з державної служби Картер керував Белферівським центром науки та міжнародних відносин у Гарвардській школі Кеннеді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.63
Купівля 39.63Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.25Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе