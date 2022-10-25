Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву його сім'ї.

Зазначається, що Ештон Картер помер у понеділок увечері після раптового серцевого нападу.

Ештон Картер очолював Міноборони США у 2015-17 роках за часів президентства Барака Обами.

Картер допомагав контролювати запуск військової стратегії, яка повинна була відкинути військове угруповання Ісламської держави у Сирії та Іраку.

Як кандидат на посаду міністра оборони США Ештон Картер заявляв, що західні країни не повинні давати Росії право розглядати колишні радянські республіки, у тому числі й Україну, як зону своїх власних інтересів.

А вже бувши міністром оборони США, він зазначав, що Україні необхідно надати зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі.

Ештон Картер називав Росію глобальною загрозою для Штатів.

Після відходу з державної служби Картер керував Белферівським центром науки та міжнародних відносин у Гарвардській школі Кеннеді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb