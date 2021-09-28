Помер легендарний футболіст "Ліверпуля"
У віці 83 років помер легендарний футболіст "Ліверпуля" Роджер Гант
Про це повідомляє офіційний Twitter "Ліверпуля".
Колишній нападник "Ліверпуля" та збірної Англії Роджер Гант пішов з життя у віці 83 років.
Найкращу частину своєї футбольної кар'єри Гант провів саме в "Ліверпулі", де став справжньою легендою клубу. Він є найкращим бомбардиром клубу в чемпіонаті Англії - на його рахунку 244 голи в 404 матчах.
Загалом Роджер Гант зіграв за "Ліверпуль" 492 матчі та забив 285 м'ячів. Він є другим кращим бомбардиром в історії клубу. Більше голів тільки в Іана Раша (346).
У 1966 році Гант у складі збірної Англії виграв чемпіонат світу. Форвард двічі вигравав чемпіонат Англії, один раз він виграв Кубок країни і тричі - Суперкубок.
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