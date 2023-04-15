"Помер на тортурному столі": полковник запасу ЗСУ Світан розповів, як окупанти катували його в донецькій "Ізоляції"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У 2014 році я був військовим радником губернатора Донецької області, займався підпіллям та партизанським рухом, тобто виконували бойові завдання у тилу ворога. Після того, як зайшли війська РФ, донецькі СБУ та МВС швидко перевзулися у російські капці, і мене здали російським геерушникам (ГРУ – головне розвідувальне управління, – ред.). Їх заводив Бородай, який був першим прем'єр-міністром "ДНР", а зараз він член госдуми РФ. Росіяни зайшли, ми їх, звичайно, не хлібом з сіллю зустрічали, бо було чим. Але мене здали місцеві силовики, геерушники прийняли, і я потрапив в "Ізоляцію", донецьку тортурну в'язницю", - розказав полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан зазначив, що ця в'язниця і досі існує у тортурному режимі.

"Коли мене взяли, відразу були тортури. Ці катування проводив у тому числі й лікар, якого я називав "лікар Менгеле" (Йозеф Менгеле - німецький лікар, який проводив експерименти над в'язнями табору Освенцим під час Другої світової війни, – ред.). Мені одягали на голову пакет, зав'язували очі, а кати були ще й всі у масках. Тортури були у них стандартні для перевірки больового порогу: паяльником розігрівати зуби та полосувати тіло, додавали голки під нігті. А цей лікар був поряд і підтримував притомність. Коли мені розполосували стегно штик-ножем, перерізали вени та артерії, зійшла кров, і я вже помер на тортурному столі, то цей лікар встиг викликати реанімацію. Мене відкачали, заливши фізрозчин", - сказав полковник.

Світан зауважив, що десь через роки три йому скинули книжку, яку написав цей "лікар Менгеле" Юрій Євич, - "В окопах Донбаса". Там полковник побачив своє прізвище. Євич описує всі тортури, як перевіряв притомність і світив в очі, чи реагують зіниці на світло.

"А далі було декілька імітацій розстрілу. Останній допит проводив Бородай, який був без маски. З мене тоді зняли мішок з голови, після чого на ранок вже повезли на третій розстріл, де і відбили мене сходівці Безлера (підполковник військової розвідки Росії, один з лідерів "ДНР", польовий командир незаконного збройного формування "ополчення Донбасу" – ред.), а потім я був обміняний на ефесбешника", - розповів військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що зараз відбувається бумеранг долі, Гіркін-Стрєлков створив клуб скажених патріотів, де у керівництві цього клубу є той самий лікар Юрій Євич. Ці скажені патріоти чехвостять російську армію та командування, що недостатньо та неправильно проводяться воєнні дії. І по статті за дискредитацію тягнуть і Гіркіна, і цього Євича до відповідальності у РФ.