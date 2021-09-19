Помер найкращий в історії бомбардир чемпіонату Англії

Про це повідомляє офіційний сайт колишнього клубу футболіста - "Тоттенгему".

"З сумом повідомляємо про смерть великого Джиммі Грівза, не лише найкращого бомбардира "Тоттенгема", але й кращого снайпера з усіх, яких коли-небудь бачила ця країна", - йдеться у заяві клубу.

За "Тоттенгем" Грівз виступав з 1961-го по 1970 рік та забив за лондонців 266 голів у 379 матчах - це найкращий результат в історії клубу. У складі лондонців Грівз двічі вигравав Кубок Англії та перемагав у Кубку володарів кубків.

Джиммі Грівз також грав за лондонські "Челсі" та "Вест Гем". Загалом у найсильнішому дивізіоні чемпіонату Англії він забив 357 м'ячів, що досі є рекордом.

Крім цього, Грівз пів року грав за "Мілан", з яким встиг стати чемпіоном Італії.

У складі збірної Англії провів 57 матчів, у яких забив 44 голи та став чемпіоном світу-1966.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb