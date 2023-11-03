Помер режисер, постановник першого фестивалю "Червона рута" Сергій Архипчук

Про це 3 листопада повідомив ексміністр культури, актор Євген Нищук, а також його родичі та друзі у фейсбуці.

Сергій Архипчук, режисер і організатор перших рок-фестивалів в Україні, який мав звання заслуженого митця, помер у віці 63 років.

Режисер останніми місяцями боровся за життя. Ймовірно, він помер уночі 3 листопада.

Що відомо про Сергія Архипчука

Він народився 18 листопада 1960 року в хуторі Ганнівка (зараз село) Костопільського району Рівненської області. У 1979 році закінчив акторський факультет Дніпропетровського державного театрального училища, а у 1984-му – Державний інститут театрального мистецтва в Москві.

Працював як режисер у різних театрах, таких як "Заграва", театр опери та балету в Донецьку, Дніпропетровський театр ім. Тараса Шевченка, Закарпатський обласний театр драми та комедії.

Він став відомим як режисер першого фестивалю "Червона рута" в Чернівцях 1989 року, а також фестивалів "Тарас Бульба" та "Мазепа фест".

Він також організовував різні мистецькі та пам’ятні заходи, наприклад, вечір пам’яті Володимира Івасюка (Львів, 1989), "Володимир Івасюк. Повернення" (Київ, 1998), "Задивляюсь у твої зіниці" Василя Симоненка (Львів, 1988), агітаційно-мандрівний проєкт "Політичний вертеп" (2013) та інші. Він також займався благодійністю на підтримку захисників України "Артдесант" та "Люті укри"(2014-2017), заснував Київський театр поезії "Мушля" та був художнім керівником школи телеведучих TV-lab. Архипчук отримав Вагнерівську стипендію (Байройт, ФРН, 1997 р.).