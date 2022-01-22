Помер співзасновник фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

Про це повідомила його племінниця Наталія Антонова у facebook.

17 січня донька музикознавця Соломія писала, що він понад місяць хворіє на COVID-19 і перебуває у тяжкому стані в лікарні Ужгорода.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. Коли вчився на п’ятому курсі консерваторії, у 1977 році його виключили за "буржуазний націоналізм" і відправили працювати на завод.

З 1980 року Мельник викладав музику, а 1989 року разом із заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими колегами організував та провів перший фестиваль української музики "Червона Рута".

Мельник був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Перший фестиваль "Червона Рута" відбувся 1989 року у Чернівцях. Завдяки йому було відкрито багато "зірок", які суттєво вплинули на розвиток вітчизняної музики.

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