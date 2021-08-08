Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Помер український художник Олександр Ройтбурд

Помер український художник Олександр Ройтбурд

8 серпня, 2021 неділя
08:54
Суспільство Олександр Ройтбурд

На 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

Про це повідомляє "Бабель"

Інформацію про смерть художника виданню підтвердили в Одеському художньому музеї. Олександр Ройтбурд помер через онкологічну хворобу. 

Він народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. 

Перші уроки малювання Ройтбурду давав одеський художник Олег Соколов (1919-1990), викладачем в інституті був останній з "бойчукістів" Микола Павлюк (1901-1980).

Олександр Ройтбурд є одним із основних художників "української нової хвилі”. 

Твори художника знаходяться Державній Третьяковській галереї у Москві, Державному Російському музеї у Петербурзі, музеї сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, DUMA (художньому музеї університету Дьюк в Дерхемі (США), Одеському художньому музеї, PinchukArtCentre в Києві та приватних колекціях. 

У 2009-у році картина Ройтбурда з серії "Прощавай, Караваджо!" була куплена на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за рекордну на той час для українського живопису суму – $97 тис.

Олександр Ройтбурд є співзасновником асоціації "Нове мистецтво". З 1993 по 1999 працював арт-директором, а з 1999 по 2001 — президентом цієї асоціації. 1997 - 1999 роках був головою правління Центру сучасного мистецтва Сороса в Одесі, у 2001 - 2002 роках - регіональним координатором фестивалю "Культурні герої", в 2002 році став директором Галереї Гельмана в Києві. 

Учасник понад 100 виставок і мистецьких проєктів.

Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
некролог
художник
Олександр Ройтбурд
Читайте також:
Зеленський
6 серпня, 2021 п'ятниця
Вагнергейт: на суддю, який ухвалив, що ДБР має відкрити провадження на Зеленського за держзраду, наклали стягнення
сборная Украины
7 серпня, 2021 субота
В УАФ назвали ім'я нового головного тренера збірної України
Олександр Хижняк (ліворуч)
7 серпня, 2021 субота
Хижняк відреагував на приголомшливу поразку нокаутом у фіналі Олімпіади-2020
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.49
    Продаж 31.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
8 серпня
11:18
Мессі Лапорта
Президент "Барселони" розповів, у якому клубі продовжить кар'єру Мессі
10:53
Вакцинація
В Україні скоротять період між двома щепленнями від COVID-19
10:41
Олімпіада-2020, збірна України
Олімпіада-2020: Стало відомо, хто понесе прапор України на церемонії закриття Ігор у Токіо
10:22
Афганістан вибух
ВПС США завдали удару по позиціях "Талібану" та знищили 200 бойовиків
09:55
Жан Беленюк
Україна завершила Олімпійські ігри у Токіо з 19 медалями
09:39
Іван Новотний та Сергій Мисливий
Справи Майдану: Підозрюваних у викраденні та вбивстві Вербицького випустили із СІЗО
09:25
вакцинація
В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 79 тисяч людей
08:37
коронавірус
В Україні зафіксовано 619 нових випадків COVID-19
08:12
ООС
Загострення на фронті: Один український військовий загинув, ще двоє - поранені
07:53
потяги Укрзалізниці
Неподалік Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг
07:34
У Києві авто збило пішохода, який перебігав через 8-смуговий проспект
07:16
Олена Старікова (ліворуч)
Олімпіада-2020: Українка Старікова виграла срібло у заключний день Ігор у Токіо
2021, субота
7 серпня
22:57
В привітанні Медведчука з днем народження Оксана Марченко згадала Диявола
22:39
Мер Мінська наказав прибрати з "найкращих полиць" харчі із України
22:11
Після перемоги у Токіо сержантка ЗСУ Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна. Фотофакт
21:50
В Умані біля дитсадочка застрелили алабая
21:27
"Наступний крок - за нами". Нацкорпус обіцяє Зеленському відповідь за суд над своїми людьми
21:00
В Одесі зупинили озброєного "Глоком" мопедиста, - ЗМІ
20:31
Мігранти Лукашенка вже йдуть і до Латвії. Естонія налякана
20:12
Через аварію на насосній станції у Житомирі до річки Тетерів потрапили неочищені стоки
20:00
Інфографіка
Олена Старикова
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати у заключний день Ігор у Токіо
19:30
Для концертів, кінотеатрів, ресторанів. Стало відомо, коли в Україні впровадять внутрішні COVID-сертифікати
19:10
Чорний дим в центрі Донецька: пожежа на ДМЗ
18:49
Христо Грозєв пояснив, як Bellingcat вийшов на отруювачів Навального
18:30
Ремені - за $300, пара взуття - за $500. На Київщині викрили цех з підробки відомих брендів
18:18
МЗС України слід запровадити посади пресаташе з питань окупованого Криму, - Atlantic Council
18:00
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:53
У Росії 23% дітей живе у злиднях, у селах - 54%. І це лише офіційно
17:32
Ексклюзив
Звенигород
Княже місто неподалік Львова: відкрився історико-культурний заповідник "Древній Звенигород"
17:20
З'явилися перші подробиці про перемитників з "кукурудзника"
17:00
За повернення додому Литва обіцяє нелегалам по 300 євро
16:38
Попри пандемію COVID-19, натовп у Почаєві обціловував руки Онуфрію
16:13
На Вінниччині розшукують 16-річну Анастасію Бєлєвцову
15:59
Ярослава Магучіх
Магучіх принесла Україні ще одну бронзу Олімпіади-2020
15:53
У Римі карабінери затримали 70-річну керівницю мафії
15:34
ООС
На Донбасі обстріляли військових, які надавали допомогу цивільним: є загиблий і поранений
15:23
У небі над Карпатами український винищувач перехопив "кукурудзник" контрабандистів
15:21
Оксана Лівач (ліворуч)
Олімпіада-2020: Українка Лівач програла бронзовий фінал Ігор у Токіо
14:38
жінка, яка найняла кілера для колишнього чоловіка
На Волині жінка замовила вбивство екс-чоловіка, щоб не повертати кредит
14:36
Збірна України, артистичне плавання
Олімпіада-2020: Україна здобула бронзу в артистичному плаванні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV