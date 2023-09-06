Помер український науковець Ігор Козловський, який пережив полон "ДНР"

Про це повідомила його колега, релігієзнавиця Людмила Филипович.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", - написала вона.

Також смерть науковця підтвердив його син Олександр Козловський.

"Тато... Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай із миром", - написав він.

Ігор Козловський родом із Донеччини. Є автором 50 наукових праць і понад 200 статей. Серед напрямків його роботи була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу. Член PEN Україна.

27 січня 2016 року був захоплений бойовиками "Донецької народної республіки" за проукраїнську позицію і перебував у полоні майже 2 роки (700 днів) до 27 грудня 2017 року. Був звільнений із полону за обміном.

Ігор Козловський розповідав, що бойовики надівали йому мішок на голову й били тупим предметом. Також вони імітували розстріл й вимагали від чоловіка "визнати провину".

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