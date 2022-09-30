Помер український журналіст і театральний критик Олег Вергеліс
Заслужений журналіст України, театральний і кінокритик боровся з хворобою
Про це повідомляють колеги Олега Вергеліса у Facebook.
30 вересня пішов з життя журналіст, театральний критик, мистецький оглядач Олег Вергеліс, який багато років очолював відділ культури видання "Дзеркало тижня".
Як зазначають його колеги, останнім часом журналіст хворів.
"Сьогодні перестало битися велике серце Олега Вергеліса. Прощавай друже. Вічна памʼять", - написав режисер Олесь Санін.
Олег Вергеліс працював редактором відділу культури газети "Киевские Ведомости", дописував для видань "Профіль", "Главред", "Український театр", "Українська культура", "Культура і життя" тощо.
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