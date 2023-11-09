Помер відомий журналіст, засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий

Про це повідомляє колектив видання.

"На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала тижня". Людина, яка 17 років – з 1994-го по 2011-й – відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс "Дзеркала" і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", - йдеться у дописі колег.

Також вони повідомили подробиці поховання:

"Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам".

Прощання відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.