Помірний вітер, місцями мокрий сніг і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 21 грудня від Наталки Діденко
Завтра, 21 грудня, в Україні очікуються помірний вітер, ожеледиця, місцями можливі опади - мокрий сніг - на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У День зимового сонцестояння, 21 грудня, в більшості областей України максимальна температура повітря становитиме цілком комфортні +1 +4 градуси, у південній частині +4 +8 градусів.
Прийдешня ніч ще підморозить, але помірно, "мінуси" будуть незначними.
Нарешті завтра стихне вітер, із сильного до помірного та навіть невеликого. Напрямок - з південного заходу.
21 грудня домінуватиме в більшості областей України суха погода, лише на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині є ймовірність невеликого мокрого снігу.
"І дуже обережно на дорогах та тротуарах - ожеледиця нікуди й не думала щезати!" - наголосила синоптик.
У Києві у середу буде хмарно, вогко, але істотних опадів не буде. На дорогах - слизько. Вітер послабне.
Вночі в столиці очікується -1 -3 градуси, завтра вдень потепліє до 0 +2 градусів.
Атмосферний тиск зараз різко міняється.
"Завтра ще спостерігатиметься активізація магнітного поля Землі - уважніше до себе, до самопочуття, уникайте зайвих безплідних дискусій, особливо там, де ви не глибокий експерт, порадьтеся з фахівцями відносно кращих заспокійливих, приймайте ситуацію, якою вона є і намагайтеся знаходити хоча б щось хороше та яскраве серед непростої зими", - додала Наталка Діденко.
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