Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У День зимового сонцестояння, 21 грудня, в більшості областей України максимальна температура повітря становитиме цілком комфортні +1 +4 градуси, у південній частині +4 +8 градусів.

Прийдешня ніч ще підморозить, але помірно, "мінуси" будуть незначними.

Нарешті завтра стихне вітер, із сильного до помірного та навіть невеликого. Напрямок - з південного заходу.

21 грудня домінуватиме в більшості областей України суха погода, лише на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині є ймовірність невеликого мокрого снігу.

"І дуже обережно на дорогах та тротуарах - ожеледиця нікуди й не думала щезати!" - наголосила синоптик.

У Києві у середу буде хмарно, вогко, але істотних опадів не буде. На дорогах - слизько. Вітер послабне.

Вночі в столиці очікується -1 -3 градуси, завтра вдень потепліє до 0 +2 градусів.

Атмосферний тиск зараз різко міняється.

"Завтра ще спостерігатиметься активізація магнітного поля Землі - уважніше до себе, до самопочуття, уникайте зайвих безплідних дискусій, особливо там, де ви не глибокий експерт, порадьтеся з фахівцями відносно кращих заспокійливих, приймайте ситуацію, якою вона є і намагайтеся знаходити хоча б щось хороше та яскраве серед непростої зими", - додала Наталка Діденко.

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