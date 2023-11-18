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Понад $133 тис. за добу: "Подарунок Путіну" збирає гроші на гелікоптер Black Hawk для України

18 листопада, 2023 субота
00:27
Світ

Громадська організація "Подарунок Путіну" запустила нову збірку для України, присвячену 34-й річниці Оксамитової революції. Кошти підуть на закупівлю гелікоптера Sikorsky UH-60 Black Hawk

Про це повідомило Радіо Прага. 

Збірку оголосили 16 листопада, і лише за добу люди пожертвували для цієї мети понад 3 мільйони крон (понад 133 тисячі доларів США).

Вживаний гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk, який коштує 105 мільйонів чеських крон (близько 4,6 млн доларів США), приземлився сьогодні вдень на празькій площі Летна, де всі охочі могли його роздивитися.

"У нас є можливість придбати б/у гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ми назвали гелікоптер Čestmir і хочемо якомога швидше відправити його в бій. У нашій найбільшій за всю історію кампанії не лише намагаємося придбати одну машину, але найперше наголосити всім, що Україні вкрай потрібні сучасні повітряні сили, щоб захистити нас усіх від російського вторгнення", – йдеться на сторінці ініціативи "Подарунок Путіну".

Black Hawk, який планують купити завдяки пожертвам, – один із небагатьох в Європі, який був у приватних руках.

"Ми консультувалися з експертами та українською стороною щодо ціни трохи більш ніж 100 мільйонів крон. Машина датується 1980-ми роками і пройшла перевірку українськими авіаційними фахівцями. Він у хорошому стані, і якщо ми зможемо його придбати, його використовуватиме операцій українська військова розвідка – для проведення спеціальних операцій і для навчання пілотів. Важливо знати, що ця організація вже володіє та використовує принаймні одну з таких машин", – йдеться в описі до збірки.

Як розповідають волонтери, гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk оснащений чотирилопатевими гвинтами. UH-60 має широкий спектр завдань, включаючи транспортування військ, радіоелектронну боротьбу та аеромедичну евакуацію. З внутрішнім корисним навантаженням 1200 кг або зовнішнім корисним навантаженням 4100 кг він може перевозити 11 солдатів з обладнанням або гаубицю та екіпаж. Авіоніка включає систему навігації GPS і може бути оснащена системою крила ESSS для перевезення паливних баків і озброєння вагою до 4500 кг, включаючи ракети та крилаті ракети.

Після закупівлі за допомогою міністерства оборони Чехії гелікоптер планують перевезти в Україну й передати українським військовим розвідникам.

  • Оксамитова революція в Чехії почалася 17 листопада 1989 року. Вона призвела до падіння комуністичного режиму в тодішній Чехословаччині.  
Україна
Чехія
Війна з Росією
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