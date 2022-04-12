Ситуація у Лисичанську дуже важка, після обстрілів майже по всіх районах немає води,- керівник міської ВЦА
Понад 19 600 військових, 1946 ББМ, 732 танки і 157 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
Від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 19 600 військових, 1946 ББМ, 732 танки і 157 літаків
Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
З 24 лютого до 12 квітня загальні бойові втрати російських окупантів зокрема склали:
- особового складу - близько 19600 осіб,
- танків ‒ 732 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
- артилерійських систем – 349 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 63 од,
- літаків – 157 од,
- гелікоптерів – 140 од,
- автомобільної техніки - 1406 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+5°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе
2022, вiвторок
12 квітня
08:58
Загарбники влучили ракетою у старий млин на Дніпропетровщині, постраждалих немає, – голова ОВА
08:53
Влада Варшави вилучила будівлю, що перебувала у російській власності, на користь потреб українських біженців
08:25
Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian
07:54
Окупанти вчергове гатили по житлових районах Луганщини: 12 будинків зруйновано, є загиблий і поранені
07:34
Ціни на продукти у світі оновили історичний максимум через війну на території України, - продовольча асоціація при ООН
07:15
Росіяни можуть спробувати взяти під контроль Маріуполь, Попасну та вести наступ у напрямку на Курахове, щоб вийти на адмінкордони Донецької області, - Генштаб
06:18
Японія ввела санкції проти 398 осіб та 28 організацій із РФ: у списку Сбербанк, Альфа-банк і доньки Путіна
05:43
Через зменшення споживання Україна готова експортувати до 16 мільйонів МВт/год електроенергії в рік
05:34
Молдова не готова віддавати борг за російський газ та може залишитися без енергоносія з травня, - Мінінфраструктури
04:22
Українські військові відбили атаку російських диверсантів, що видавали себе за евакуйованих цивільних, - ОК "Південь"
02:33
"Безсердечна ескалація конфлікту": у Великій Британії прокоментували використання РФ хімічної зброї у Маріуполі
02:11
Впевнений, отримаємо майже всю зброю, яку потребуємо, але потрібен час, якого ми не маємо, - Зеленський
01:53
Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 43 одиниці техніки та 6 повітряних цілей, - штаб ООС
00:57
Нові санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, викличуть у Москві хіба посмішку, - Зеленський
00:33
Застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України", - Зеленський
2022, понедiлок
11 квітня